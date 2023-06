Comment et quand apprendre à nager à son enfant ?

Que ce soit par manque d’expérience ou pour une raison qui leur est propre, certains enfants sont effrayés par l’eau. Si tel est le cas, il vaut mieux qu’ils se familiarisent d’abord avec leurs nouvelles sensations avant de commencer les cours de natation. La plupart du temps, ils ont peur de se retrouver immergé. Lors du bain, vous pouvez apprendre à votre enfant à fermer les yeux et à couper sa respiration lorsque vous lui lavez la tête. Plus vous l’habituez tôt, plus il sera confiant. Si votre enfant a plus de 2 ans, initiez-le à la planche dans le bain, en plaçant vos mains sous son dos. Parlez-lui doucement afin de le rassurer. À la piscine ou à la mer, vous pouvez lui montrer les premiers gestes à réaliser pour flotter s’il est plus un peu plus âgé. Les bouées et les flotteurs peuvent être utiles dans les débuts de son apprentissage à la nage. Cependant, attention à ne pas trop l’y habituer, car le matériel n’encourage pas les enfants à devenir autonomes. Votre apprenti nageur a besoin d’être rassuré par vos mots et vos démonstrations pour développer une aisance dans l’eau. Vous verrez, avec tous ces bons gestes à adopter, ils nageront bientôt comme des petits poissons !