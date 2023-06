Piscine : les précautions à prendre avec des enfants pour éviter tout danger

La peur n’évite pas le danger, mais la prévention et les précautions, si. En France, la noyade représente la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Que ce soit à la mer, dans une piscine ou même dans la baignoire, un enfant peut se noyer dans seulement 20 petits centimètres d’eau. Il faut donc être très vigilant, mais aussi adopter les bons gestes pour éviter un incident.

Pour limiter tout risque de noyade dans les piscines enterrées ou semi-enterrées, la loi encadre la sécurité autour d’une piscine privée. Barrière de protection de 1,10 mètre de hauteur, bâche, système d’alarme… assurez-vous qu’au moins l’un des quatre dispositifs de sécurité normalisés soit mis en place. Lorsqu’on a fini de se baigner, on pense évidemment à les remettre en place et on enlève les jouets de l’eau pour éviter de susciter une potentielle tentation chez l’enfant. Outre les mesures réglementées, il existe assurément d’autres précautions à prendre pour éviter tout danger.