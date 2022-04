Poisson d'avril : voici des idées de farces à donner (ou pas) à vos enfants

Mais tout n'est pas permis quand on veut se moquer de son entourage. Alors pour ne pas commettre d'impair, il vaut mieux indiquer à ses enfant trois règles à suivre : d'abord, on ne fait pas des blagues dangereuses. Ensuite, on reste gentil - le but est de faire rire, et non de pleurer - Enfin, on est bon joueur, et on ne fait pas la tête quand on se fait piéger à son tour.

Voici quelques idées pour enrichir sa panoplie de maître farceur (collectés dans un numéro spécial 1er avril d'Astrapi, les sites Momes.net et BigMoustache)

• À la maison

- Colle une gommette (ou un petit Post-it) sous la souris de l'ordinateur familial, au niveau de la lumière rouge. Résultat : la petite flèche ne bouge plus sur l'écran, et c'est très énervant.

- Dispose trois bouts de scotch sur une pièce de cinq centimes et fixe-la discrètement sous le robinet (séché au préalable si besoin) de la cuisine, avant de demander à ta victime si elle peut te servir un verre d'eau...

- Une idée qui marche toujours : les chaussures rendues trop petites car tu y auras inséré du papier journal.

- Plus élaboré : remplis une chaussette de papier froissé, glisse-la en bas de la jambe d'un pantalon lui aussi rembourré par du papier ou du tissu, et fais dépasser cette jambe et son pied du tiroir entrouvert d'une commode. Tout est prêt ? Tu peux appeler la personne que tu souhaites piéger.

• A l'école

- Prends une gomme, et fais un petit trou afin d'y mettre une mine de crayon à papier. Celui qui l'utilisera écrira à la place de gommer.

- Colle une pièce de monnaie au sol. Il ne te reste plus qu'à regarder la réaction de tes victimes.