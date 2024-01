Les enseignants sont-ils "beaucoup moins absents" au travail que les salariés du privé ?

Sophie Binet a réagi aux propos polémiques de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. La cheffe de file de la CGT déplore une stigmatisation injuste des enseignants, qui seraient "beaucoup moins absents" que les salariés du privé. Ce constat était juste entre 2014 et 2021, mais les données de 2022 mettent en avant une différence désormais infime.

Sommée de se justifier quant à la scolarisation de ses enfants dans un établissement privé, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a suscité une polémique. Expliquant que ce choix était motivé par les trop nombreuses absences non remplacées de professeurs dans le public, elle s'est attirée les foudres de multiples élus, ainsi que de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Au micro de RTL, cette dernière a déploré des déclarations "d'une grande violence". Les chiffres ? "Ils sont clairs", a-t-elle ajouté : "les enseignants sont beaucoup moins absents que la moyenne des salariés du privé."

Un absentéisme historiquement plus faible

La cheffe de file de la CGT se réfère-t-elle aux données issues du "rapport annuel sur l’état de la fonction publique", généralement avancées lorsque des débats se tiennent autour de l'absentéisme au travail. La dernière édition de 2023, qui porte spécifiquement sur les arrêts maladie, nous renseigne sur les volumes d'absence enregistrés chez les agents de la fonction publique ainsi que chez les enseignants, apportant en parallèle des points de comparaison avec les salariés du privé.

L'absentéisme lié aux motifs médicaux est généralement plus faible chez les enseignants que chez les salariés du privé. - Rapport annuel sur l’état de la fonction publique

Extrait du rapport 2023, le graphique ci-dessus montre que les enseignants ne sont pas plus souvent absents que les salariés du privé, du moins pour ce qui concerne spécifiquement les arrêts maladie. Si les chiffres pour 2022 sont quasi équivalents, avec un peu moins de 12 jours d'absences cumulés à l'échelle de l'année, la tendance sur la décennie écoulée était plutôt à un absentéisme plus réduit. Entre 2014 et 2020, les enseignants cumulaient en moyenne six jours ou moins d'absence par an pour raison de santé, contre un peu plus de huit dans le privé.

Ces comparaisons se heurtent à un écueil : le fait que soient pris en compte uniquement les absences liées aux arrêts maladie. Les congés maternité/paternité et les maladies professionnelles ne sont pas pris en compte, pas plus que d'autres motifs d'absence. Le tableau qui suit, présenté dans un rapport de la Cour des comptes, détaille la répartition des absences des enseignants en fonction des motifs invoqués.

Les absences pour congé maladie représentent environ un tiers des absences chez les enseignants. - Rapport de la Cour des comptes

Ces éléments nous livrent plusieurs enseignements : le fait que les absences des enseignants ne résument pas aux congés maladie, d'une part, mais aussi que de nombreux motifs d'absences sont intimement liés à l'activité professionnelle elle-même. Formation continue, sortie pédagogique, réunions pédagogiques... Autant de situations durant lesquelles les enseignants ne sont pas devant leurs élèves à donner cours, mais qui s'inscrivent dans le quotidien des établissements scolaires.

L'impact d'un corps professoral en majorité féminin

À défaut de données exhaustives, portant sur l'ensemble des absences, les comparaisons entre enseignants et salariés du privé se focalisent essentiellement sur les congés maladie, le premier des motifs d'arrêt. Les chiffres, c'est important, incluent entre autres les congés maternité/paternité : ce n'est pas un détail puisque parmi les enseignants, on compte une majorité de femmes. Elles représentent aujourd'hui environ un tiers du corps professoral, ce qui fait augmenter le volume des arrêts, en comparaison avec le privé ou la répartition par genre est plus homogène.

Cette féminisation a aussi un impact sur les absences liées à la maladie d'un enfant. Des études montrent que les femmes sont en moyenne plus souvent contraintes de s'absenter du travail que leurs conjoints lorsqu'il est impossible de faire appel à un tiers pour garder son enfant. Dès lors, on observe davantage d'arrêts liés à ce motif au sein d'une profession occupée plus largement par des femmes. Si la féminisation tend à faire augmenter l'absentéisme, on doit aussi remarquer qu'un élément fait, lui, baisser cette statistique. Le fait que le corps enseignant se compose essentiellement d'agents de catégorie A. Au sein de la fonction publique, il s'agit de la catégorie qui affiche le moins d'arrêts maladie.

En résumé, les représentations selon lesquelles les enseignants seraient très fréquemment absents ne s'appuient pas sur des éléments statistiques solides. À l'inverse, il est abusif d'affirmer que les professeurs sont largement moins absents que les salariés du privé, les derniers chiffres faisant apparaître des fréquences d'absences plus homogènes que par le passé (et désormais proches).

