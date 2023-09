Pour faire suspendre l'interdiction de l'abaya à l'école, une association saisit le Conseil d'État

Les plaignants craignent donc que "cette interdiction encourage les personnels de l’Éducation nationale à exiger des élèves qu’ils divulguent leurs convictions religieuses" pour déterminer le caractère religieux ou non de leur tenue. Ce qui constituerait "une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des élèves". "Cette immixtion injustifiée dans l’exercice du culte musulman est une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte", ajoute le recours.

Vendredi à Orange, Emmanuel Macron a assuré que "nous devons êtes intraitables" pour interdire à l'école l'abaya et le qamis, et promis que le gouvernement "ne laissera rien passer". La décision par le ministre de l'Éducation nationale Gabriel de proscrire en milieu scolaire ces longues robes de tradition moyen-orientale qui se portent au-dessus des vêtements annoncée sur TF1 dimanche 27 août a été approuvée par la droite et l'extrême droite, et suscité des réactions contrastées à gauche.