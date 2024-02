Pourquoi faire appel à un pédopsychiatre plutôt qu’à un psychologue pour mon enfant ?

Un pédopsychiatre est un médecin psychiatre spécialisé dans le soin des enfants et adolescents, jusqu’à l’âge de vingt ans. Le spécialiste peut prendre en charge tous les troubles mentaux, dépressions profondes, souffrances post-traumatiques. Une séance de pédopsychiatrie peut être remboursée par la Sécurité sociale et la mutuelle.

Le monde de la psy est plutôt vaste et pour les parents, il n’est pas toujours évident de savoir quel spécialiste consulter. Pour différencier le psychiatre du psychologue, il faut savoir que le premier est autorisé à prescrire des médicaments en parallèle de son accompagnement, tandis que le second va se contenter de prendre en charge un patient par une thérapie basée sur le dialogue. Au sein des deux cabinets, le jeu, le dessin ou encore l’hypnose sont des outils utilisés. Un parent peut décider de faire appel à un pédopsychiatre pour son enfant dans l’espoir qu’il règle des troubles mentaux, des dépressions profondes, des souffrances post-traumatiques ou bien des problèmes de comportements récurrents. Si nous vous recommandons de demander conseil à votre médecin ou pédiatre pour le choix du professionnel de santé à consulter, voici ce qu’il faut savoir sur une séance de pédopsychiatrie.

À quel moment et pour quels motifs consulter un pédopsychiatre ?

Un pédopsychiatre peut recevoir dans son cabinet des enfants très jeunes, jusqu’à des jeunes adultes de vingt ans selon les cas. Avant l’âge de deux ans, le spécialiste de santé s’adressera majoritairement aux parents. De façon générale, il échange autant avec les enfants seuls, qu’avec sa famille la plus proche. La durée de prise en charge est différente d’un patient à un autre, et un premier rendez-vous n’engage pas au suivi d’une thérapie. À l’instar d’un médecin, il est possible de consulter un pédopsychiatre à titre informatif. Grâce à ses études de médecine, le professionnel de santé peut prescrire des médicaments, mais ce n’est pas systématique. Certains préfèrent les éviter ou pratiquer la phytothérapie.

Le champ d’action d’un pédopsychiatre est varié. Le spécialiste peut prendre en charge tous les problèmes mentaux chez les enfants et adolescents, à l’instar des dépressions, des syndromes anxio-dépressifs réactionnels, des phobies, des TOC. Les addictions sont également gérées par ce professionnel, tout comme les troubles du comportement alimentaire et TDAH. Après un entretien avec son médecin de famille ou pédiatre, on peut consulter un pédopsychiatre. C’est aussi une décision que l’on peut prendre si aucune amélioration n’est observée après une thérapie avec un psychologue ou si les parents se sentent dépassés par une situation traversée par la famille entière.

Combien coûte une séance de pédopsychiatrie et peut-on se faire rembourser ?

Les séances chez un pédopsychiatre peuvent être remboursées par la Sécurité sociale et la mutuelle. Le taux de remboursement va dépendre de deux facteurs : si un médecin ou pédiatre a été consulté en amont et si le spécialiste de santé est conventionné secteur 1 ou 2. Le taux de remboursement par la Sécurité sociale est de 70 %, ce qui équivaut à 30,59 € pris en charge sur les 43,70 € d’une consultation pour un pédopsychiatre de secteur 1. En secteur 2, le professionnel applique ses propres tarifs et peut ainsi pratiquer des dépassements d’honoraires. Dans les deux cas, si le parcours de soin n’a pas été respecté, le taux de remboursement par l’assurance maladie sera de 30 %. Selon votre contrat, la mutuelle peut prendre en charge la différence.