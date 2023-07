Pourquoi il ne faut pas embrasser son enfant sur la bouche ?

Au-delà des risques de transmissions de virus et de maladies plus ou moins dangereuses, le baiser sur la bouche d’un enfant représente aussi un risque pour sa dentition. Comme l’a révélé le Dr Richard Marque à The Independent en 2019, le choc du bouche-à-bouche pourrait faire de sacrés dégâts : “Les dents de lait ont un type différent d'émail et de dentine que les dents d’adultes. L'émail est beaucoup plus mince sur les dents de bébé. Il n'est pas aussi fort que l'émail adulte, donc il est plus susceptible de se décomposer.” De plus, le risque de contamination, salive contre salive, est important et augmente ainsi le risque de prolifération des bactéries. Si un jeune enfant développe le streptococcus mutans, cela peut engendrer le développement d’une carie sur sa dent de lait, au mieux, et au pire, “affecter les tissus mous et les gencives avant que les dents de lait ne se soient développées.”