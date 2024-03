Pourquoi les enfants ne veulent jamais mettre leur manteau ?

À températures égales, les enfants ressentent peu le froid contrairement aux adultes en raison d’une particularité physiologique. Mais attention à cette impression, car les plus jeunes restent très vulnérables à l’hypothermie. Aux différents âges de la vie et en fonction de divers facteurs, nous sommes plus ou moins frileux.

Saviez-vous que l’on peut être allergique au froid ? Comme le révèle le Centre universitaire de santé McGill à Montréal, l’urticaire au froid se manifeste par une éruption cutanée avec démangeaisons, rougeurs et gonflements. Dans 20 % des cas, elle conduit à une réaction anaphylactique potentiellement mortelle. Les enfants restent les premiers concernés par cette maladie très rare. Pourtant, ils ressentent peu le froid. C’est prouvé scientifiquement.

Les enfants semblent ne jamais avoir froid, vrai ou faux ?

Comme les animaux qui hibernent, les nouveau-nés naissent avec un tissu adipeux brun appelé graisse brune. Son nom n’a rien de très glamour, mais elle est essentielle à la régulation thermique du corps. Située autour du cœur, des reins et le long de la colonne vertébrale, la graisse brune diminue en quantité au fil des années. Un adulte possède seulement quelques centaines de grammes de ce tissu adipeux. Elle est remplacée par la graisse dite blanche (en réalité, de couleur jaune) qui fait office d’isolant et de réserve énergétique. Ainsi, les adultes et notamment les personnes âgées ont tendance à être plus frileux que les jeunes générations.

Attention à l’hypothermie chez les enfants !

Les enfants ne semblent pas craindre le froid. Et pourtant, ils y sont plus vulnérables que les adultes. Parce que leur système de thermorégulation n’est pas encore totalement développé, ils risquent davantage de souffrir d’hypothermie, avec à la clé rougeurs, peau froide et engourdissement général.

Les bébés qui ne marchent pas encore ne peuvent pas se réchauffer par le mouvement. Incapables de frissonner à cause d’un système nerveux insuffisamment développé, les nouveau-nés doivent être bien emmitouflés lorsqu’ils partent en promenade. En raison de leur sensibilité au froid, il convient de faire preuve d’une grande vigilance.

Pourquoi devenons-nous plus frileux à l’âge adulte ?

Interrogé par le Huffington Post, Claude Jaendel, responsable du pôle de gériatrie du CHU de Montpellier, explique que les personnes âgées ont plus de mal à faire face au froid, car la régulation de la thermogenèse se révèle moins efficace lorsque l’on vieillit. Or, elle a pour rôle de maintenir la température corporelle.

À en croire une étude menée en 2023 par les chercheurs de l’institut Karolinska en Suède, d’autres raisons expliquent les différences entre adultes. Ceux qui possèdent des fibres musculaires à contraction lente à cause de l’absence d’une protéine, l’alpha actinine 3, éprouvent moins la sensation de froid. Ce manque s’explique par une mutation génétique qui concerne environ une personne sur six dans le monde. À cela s’ajoutent des facteurs hormonaux, le fonctionnement de la thyroïde, de la circulation sanguine, le pourcentage de graisse corporelle et le niveau d’activité physique.