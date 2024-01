Pourquoi les Français font moins d’enfants ? L’éclairage de Benjamin Müller

L'Insee annonce ce mardi le bilan démographique de la France pour l'année 2023. Une tendance est claire, les Français font de moins en moins d'enfants. Benjamin Müller s'interroge sur cette tendance et sur les raisons.

Ce mardi, l’Insee annonce le bilan démographique de la France pour l’année 2023. Et la tendance qui se dégage est très claire : les Français font moins d’enfants. Cette baisse de la natalité est inquiétante, car pour un renouvellement de la population, il faudrait idéalement atteindre le chiffre de 2,1 enfants par femme. Or, on en est loin. La moyenne aujourd’hui se situe autour de 1,7. Pour Benjamin Muller, le sujet est préoccupant, mais surtout, il semble être structurel. Entre 2022 et 2023, les naissances ont baissé de 7 %. Et on note une baisse constante depuis 2010.

Pourquoi la natalité baisse-t-elle en France ?

Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, Benjamin Muller note que les femmes font moins d’enfants, mais elles font aussi des enfants plus tard. L’âge moyen à la naissance du premier enfant était de 24 ans en 1973. En 2023, il est autour de 29 ans. Qu’est-ce qui explique cette baisse de la natalité ? Selon le chroniqueur, il existe différentes raisons : "le monde dans lequel on vit, entre les guerres, les différentes crises, l’après-Covid, ça fait peur d’avoir des enfants dans ce contexte". Autre raison avancée par Benjamin Müller, l’inflation et le contexte économique.

Enfin, l’augmentation de l’infertilité pour de nombreuses femmes explique également ce recul de la natalité. Par ailleurs, les femmes attendent de plus en plus pour tomber enceintes. Or, après 35 ans, le corps est moins préparé pour une grossesse et il est plus difficile de tomber enceinte. Plus les femmes attendent et plus, il y a un risque de découvrir un risque d’infertilité et "à 38 ou 40 ans, c’est plus difficile de réussir une PMA qu’à 27 ans, or les femmes ne veulent pas faire d’enfants à 27 ans".

Ces femmes qui assument ne pas vouloir d’enfants

Certaines femmes font ce choix et c’est respectable. Là aussi, il y a de multiples raisons. Cela peut être pour des raisons écologiques et la volonté de protéger la planète. Des études confirment d’ailleurs que le bilan carbone d’un enfant est assez élevé. Les femmes qui ne souhaitent pas être mères veulent aussi rester libres et s’affranchir des contraintes qui accompagnent l’arrivée d’un enfant. Chez nos voisins européens, c’est pire. En effet, en Espagne et en Italie, la moyenne est de 1,2 enfant par femmes et en Allemagne, elle est de 1,5 %. Cette tendance à faire moins ou pas d’enfants, n’est donc pas propre à la France.