Pourquoi se déguiser est bon pour votre enfant ?

Les déguisements permettent aux enfants de développer leur personnalité, mais aussi leur imagination. En général, ils commencent à apprécier cette activité à partir de l’âge de trois ans. Il est recommandé de déguiser son enfant devant un miroir pour qu’il apprivoise sa nouvelle image.

Si les enfants apprécient autant les kermesses, Mardi gras, les anniversaires à thèmes ou encore Halloween, c’est parce qu’ils ont l’opportunité de se déguiser. Avant de vouloir se transformer en super-héros, princesse, docteur ou en personnages de dessin-animé, ils se sont certainement amusés avec vos propres tenues, vos chaussures ou vos accessoires fétiches. En pleine construction de leur personnalité, les enfants qui se déguisent cherchent avant tout à développer leur goût, leur imagination, mais aussi à se sociabiliser. Les bienfaits du déguisement chez l’enfant sont nombreux, voici les principaux.

Jouer à se déguiser développe la créativité et l’imagination chez l’enfant

Lorsqu’ils enfilent un déguisement, les enfants embrassent aussi la personnalité associée au protagoniste ou à l’animal représenté. Ainsi, ils imaginent tout un monde autour de leur héros. En jouant au pirate, un enfant cherchera certainement à trouver un trésor, simuler une bagarre avec un adversaire, en fonction des livres et dessins animés qu’il aura déjà vus sur le sujet… Il aura confiance en lui et en ses capacités. Le déguisement apprend à l’enfant à être plus créatif et à développer son imaginaire, c’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de le laisser choisir le costume de son choix. Ainsi, votre enfant prendra plaisir à inventer un univers autour du personnage qu’il incarne.

Les jeux de rôles permettent aux enfants d’exprimer leurs émotions

En plus de développer leur créativité et leur imagination, les déguisements permettent aux enfants d’apprendre les jeux de rôles. En jouant ensemble, ils vont ainsi définir les traits de personnalité qui appartiennent à leur personnage : un médecin sera empathique, un méchant voudra faire le mal, un super-héros sera protecteur… Si l’un joue le héros face à l’antagoniste, ils pourront échanger pour que chacun y trouve son compte. Les enfants vont ainsi exprimer et surtout mieux comprendre leurs émotions à travers les protagonistes qu’ils incarnent. Cette activité leur permet en parallèle de favoriser l’interaction et de lutter contre la timidité.

L’habillement améliore la motricité fine

Avant l’âge de trois ans, un enfant parvient tout juste à prendre conscience de son identité et de son image. Les psychologues pour enfants recommandent alors de les déguiser de façon progressive, et surtout de les habiller devant un miroir. Une fois ses accessoires et tenues choisies en (presque) totale autonomie, vous pouvez leur montrer comment attacher leurs vêtements, de quoi les aider à développer leur motricité fine. En prime, ils pourront se faire une idée de l’image qu’il renvoie, et vous dire s’ils l’apprécient ou non. Pour les enfants de moins de 24 mois, veillez à ne pas les surcharger de couches d’habits, bandeaux, nœuds papillons etc, ils ne seront pas à l’aise et ne prendront aucun plaisir.