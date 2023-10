Poussées dentaires : 5 astuces efficaces pour soulager bébé

Lorsque bébé devient irrité, que ses gencives se mettent à enfler et que son sommeil est perturbé, on comprend vite que ce sont les poussées dentaires qui travaillent ses gencives ! Pas de panique, bien que ce soit une période assez désagréable pour les nourrissons, elles ne nécessitent pas de se rendre chez le pédiatre tant qu’elles ne s’accompagnent pas de fièvre, de vomissements ou de douleurs aux oreilles. Il existe tout de même plusieurs façons de soulager leur douleur, voici les plus efficaces.