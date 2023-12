Prénoms et filles garçons : quelles sont les grandes tendances pour 2024 ?  

Jade, Louise et Ambre faisaient partie des prénoms les plus populaires pour les parents de petites filles en 2023. Chez les garçons, la tendance sera en faveur des prénoms courts et rétros. Les prénoms se terminant en “a” sont en vogue en France depuis une vingtaine d’années.

L’ouvrage L’Officiel des prénoms version 2024 a été publié en septembre dernier. L’occasion pour les parents de découvrir les dernières tendances en matière de prénoms pour leurs futurs enfants. Pour dévoiler leurs prévisions, les auteurs de l’ouvrage se basent sur l’historique des dernières années délivré par l’Insee et sur les données de l’état civil. Alors, quels seront les prénoms des petites filles et des petits garçons les plus donnés en 2024 ?

Alba devrait détrôner le trio de tête Jade-Louise-Ambre en 2024

Chacun est libre de penser ce qu’il souhaite de cette information, mais le règne du prénom Emma semble toucher à sa fin. S’il a fait partie du top trois durant de longues années, L’officiel des prénoms suggère qu’il sera relégué à la cinquième place, sur vingt, des prénoms les plus données en 2024. C’est le prénom Alba qui devrait prendre la tête du classement, devançant ainsi Jade, Louise et Ambre. D’après l’Insee, il est passé de la huitième à la quatrième place des prénoms les plus populaires en France en juillet 2023. Jusqu'en 2017, il était attribué à moins de 100 petites filles par an. Les Alba sont réputées pour être des personnes douces et tendres, avec un sens artistique développé. Dans l’ordre jusqu’à dix, Louise, Jade, Ambre, Emma, Romy, Rose, Anna, Alice et Mia complètent le classement.

Courts, rétros, inspiré des livres saints… Les tendances chez les garçons

Du côté des garçons, le trio de tête des prénoms les plus donnés l’année dernière ne devrait pas changer en 2024, à savoir Gabriel, Léo et Raphaël. De 2015 à 2022 (hormis en 2020), Gabriel est arrivé numéro 1 du classement. Les prénoms courts et rétros sont définitivement en vogue, avec Noah en quatrième place, Maël à la cinquième, Louis à la sixième, Jules à la septième, Arthur en huit, puis Adam et Lucas en neuvième et dixième position. Les personnalités citées dans les livres saints des trois religions monothéistes semblent aussi de plus en plus inspirer les futurs parents : Noah (4e), Adam (9e), Isaac (11e), Eden (13e), Aaron (17e) et Noé (20e).

Sur quels critères choisir le prénom de son enfant ?

Les tendances peuvent vous aider à confirmer ou infirmer votre choix en matière de prénom. L’important est d’en choisir un qui vous plaît, mais aussi qui sonne bien avec le nom de famille des parents, afin d’éviter les potentielles moqueries à l’école. Il faut qu’il soit harmonieux avec l’époque et le contexte personnel du futur enfant. N’hésitez pas non plus à consulter l’étymologie des prénoms envisagés pour votre progéniture : que l’on y croit ou non, les descriptions peuvent vous aiguiller !