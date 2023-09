Alba, Louise, Gabriel, Léo... Voici les prénoms qui seront les plus populaires en 2024

Les futurs parents en panne d'inspiration l'attendent chaque année avec impatience. Ce mardi 5 septembre, nos confrères du Parisien ont révélé les prénoms qui seront les plus à la mode pour l'année 2024 à partir de la nouvelle édition de L'Officiel des prénoms (Firsts Editions). Aucun bouleversement majeur n'est à noter, mais cette nouvelle édition du livre-référence apporte son lot de surprises.

Du côté des prénoms féminins, Alba met fin au règne sans partage du trio Louise, Jade et Ambre. Le prénom, popularisé notamment par la série de Netflix Les demoiselles du téléphone se hisse à la première place du palmarès des prénoms. Cette position de leader intervient après une ascension très rapide, en seulement deux ans. Alba pointait à la 8ᵉ place en 2022 et à la 4ᵉ en 2023. Toujours chez les filles, Romy (6ᵉ), Iris (13ᵉ), Charlie (16ᵉ) et Alma (17ᵉ) font une entrée tonitruante dans le classement.

Quant aux garçons, les évolutions sont plus mesurées. Gabriel, Léo et Raphaël trustent toujours les premières lignes du classement de L'Officiel des prénoms. Les changements sont plus importants dans le "ventre mou" du palmarès. En trois ans, Isaac, Eden ou Léon font une remontée dans le classement. "Isaac (...) pourrait concerner plus de 2 600 naissances en 2024", s'avance Stéphanie Rapoport, l'une des autrices du livre, auprès de nos confrères. Et ce, alors qu'il était tombé en désuétude jusque dans les années 1990.