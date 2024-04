Profs absents et non remplacés : l'État condamné pour les heures perdues par des élèves

L'État a été condamné pour les heures perdues par des élèves de l'académie de Versailles en raison du non-remplacement de professeurs, a annoncé ce mercredi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette procédure est la première victoire judiciaire de l'opération collective nationale #OnVeutDesProfs.

"L’organisation du système scolaire amène aujourd’hui la perte d’environ 15 millions d’heures d’enseignement par l’incapacité du système à remplacer les professeurs absents", écrivait le ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye, dans une tribune au Monde fin décembre 2022. Face à ce constat édifiant, la même année, un collectif de parents #OnVeutDesProfs décidait d'engager des poursuites contre l'État en divers endroits du pays, pour obtenir gain de cause. Une action qui a impliqué plus de 340 requêtes dans 20 académies.

Ce collectif a obtenu une première victoire judiciaire avec la condamnation de l'État pour les heures perdues par des élèves de région parisienne faute de remplacement de professeurs, a annoncé ce mercredi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. "C'est une décision positive qui confirme la responsabilité de l'État du fait des non-remplacements. Le non-remplacement est considéré comme un préjudice de fait", a réagi auprès de l'AFP l'avocate du collectif, Me Joyce Pitcher.

Le tribunal a condamné l'État à verser 150 euros aux familles

Au tribunal de Cergy-Pontoise, douze affaires étaient soumises à la juridiction d'"élèves (qui) se plaignaient d'avoir été privés soit d’un volume d’heures d’absence cumulées très important au cours d’une même année scolaire, soit d’une part importante du volume horaire annuel d’un enseignement obligatoire, sans que le recteur de l’académie de Versailles n’ait pu justifier de nécessités inhérentes à l’organisation du service". "Le tribunal a reconnu la responsabilité de l'État dans huit affaires et l'a condamné à indemniser les huit requérants des préjudices nés de la perte de chance de leurs enfants de réussir leurs années et cursus scolaires futurs en raison de la rupture de continuité pédagogique", a indiqué la juridiction dans un communiqué.

Dans deux jugements en date du 3 avril publiés sur son site, le tribunal a condamné l'État à verser 150 euros aux familles au titre du préjudice subi, une somme "symbolique" a regretté leur avocate. Il a par ailleurs renvoyé trois affaires et rejeté une requête. Parmi les familles requérantes, on trouve une adolescente scolarisée dans un collège de Villeneuve-la-Garenne qui a par exemple été privée de 107 heures d'enseignements obligatoires sur l'année scolaire 2020-2021 et 39 heures sur l'année 2021-2022 en raison des absences de divers professeurs. Une élève d'une école élémentaire de Cergy-Pontoise a, elle, perdu 30 jours de classe de CE2.

"Ce n'est pas la première fois que l'État est condamné sur le même fondement, depuis (une jurisprudence de) 1988, mais c'est la première fois que cela se produit dans le cadre d'un collectif", a déclaré Me Pitcher. L'académie de Versailles n'a pas assisté ou été représentée à l'audience du 19 mars devant le tribunal. Contactée par l'AFP, elle n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Le sujet sensible des heures perdues avait été relancé en janvier dernier par l'éphémère ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castera. Celle-ci avait argué d'"un paquet d'heures non remplacées" dans le public pour expliquer son choix de mettre ses enfants à l'école privée parisienne Stanislas, lançant une vive polémique qui lui a coûté son poste.