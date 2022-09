Pourquoi suivre votre partenaire sur les réseaux sociaux est une mauvaise idée

L'autre confusion qui peut provoquer de la souffrance, c'est l'investissement numérique de l'autre au détriment de la communication au sein du couple. La question peut légitimement se poser quand vous avez quelqu’un en face de vous, ou à côté de vous, qui préfère regarder ailleurs : qu'est-ce qu'il ou elle fabrique sur ces réseaux sociaux apparemment plus passionnants que ce que l'on vit ensemble au quotidien ? Un problème se pose aussi pour l’intimité du couple, selon le psychothérapeute Alexis de Maudhuy, que nous avons également interrogé : "Il y a des choses qui peuvent être partagées à deux mais pas avec les autres. Avant, les femmes parlaient de visu avec leur meilleure amie dans une relation de confiance et de confidentialité. Maintenant, il y a une perte de contrôle du fait de la nature de la relation électronique de type Instagram, Snapchat... on partage plus, avec plus de monde et parfois, on partage sans l’avoir vraiment voulu. Ce qui peut créer des frictions avec le conjoint."

Et qui dit jalousie dit souffrance. Selon une étude réalisée en 2017 par Gleeden, près de 72 % des Européens estiment que leur partenaire passe trop de temps sur les réseaux sociaux, et plus de la moitié (57 %) se sentent délaissés par leur conjoint hyper-connecté. Ainsi, le risque est grand de voir se creuser un fossé entre les deux partenaires, chacun évoluant dans une vie parallèle qui n’a plus rien à voir avec la vie réelle : "Un paradoxe notable que montrent les études est que plus on interagit sur les réseaux sociaux, et moins on est capable d’empathie et de disponibilité pour l’autre, souligne auprès de TF1info le sociologue Rémy Oudghiri. La vie en réseau et la vie de couple entrent en collision directe : la survie d’un couple demande du temps long, alors que la logique des réseaux est celle du temps court."