PSYCHO - Famille recomposée : les règles à suivre pour les premières vacances

Cet été, vous avez décidé de prendre la route du bonheur ! Vous et votre partenaire, vous apprêtez à partir en vacances avec vos enfants respectifs et vous appréhendez forcément un peu cette nouvelle étape. Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, voici quelques règles de survie à appliquer.

Les vacances avec son partenaire, ça fait rêver, mais lorsque les enfants de l’autre entrent dans l’équation, ce n’est pas toujours aussi excitant. Rassurez-vous, comme vous, d’autres sont passés par là et tout peut très bien se passer. D’après la dernière enquête annuelle de recensement, réalisée par l’Insee en 2020, 9 % des familles françaises sont recomposées. Il est question d’un couple avec au moins un enfant né d’une relation précédente.

L’objectif de ces vacances est bien souvent de se découvrir, s’apprivoiser, apprendre à cohabiter, mais aussi et surtout faire en sorte que tout le monde passe un bon moment. Tout commence avec le choix du logement et de la destination : privilégiez un endroit neutre et inconnu de tous. Si un de vos enfants retourne dans un lieu qu’il a partagé avec ses deux parents par le passé, il pourrait se sentir triste et ne pas s’ouvrir aux nouveaux membres de la tribu. Une fois votre cocon trouvé, il est important de laisser à chacun l’opportunité de se créer son espace.