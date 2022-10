Halloween : mais pourquoi les enfants aiment-ils autant jouer à se faire peur ?

Selon le psychologue Jean-Luc Aubert, interrogé sur le sujet par TF1info, il faut distinguer la "peur primale" de la "peur joyeuse" liée à cette fête. "Les enfants n’aiment pas avoir peur dans la vie de tous les jours, d'ailleurs personne n'aime ça dans l'absolu. Tout le monde a peur du noir, de l'inconnu... Mais dans le cadre de la fête d'Halloween pour les enfants ou devant un film d'horreur pour les adolescents, il y a cette sensation de peur contrôlée. En d'autres termes, d'une peur qui permet d'avoir un ascendant sur le sentiment dont on a peur et que d'ordinaire l’on n’a pas envie d’avoir. On sait que cette peur-là a une fin."

Une analyse que rejoint Geneviève Djénati, psychologue clinicienne et psychothérapeute : "Si les enfants aiment avoir peur, se faire peur et faire peur aux autres à une date précise, c'est précisément parce que cette fête est déterminée dans le temps", nous explique-t-elle. "C’est comme le cauchemar que l'on crée soi-même et qui, pour cette raison, n’est finalement jamais dangereux parce qu'on y échappe. Et c'est valorisant pour l'enfant : lorsqu'on fait peur, on est plus fort que ce qu’on est."