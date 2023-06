PSYCHO - Guerre, mort, drogue... quand parler de sujets sensibles à ses enfants ?

Si vous-mêmes, vous traversez une passe difficile, sachez que votre enfant va le sentir. Encore une fois, les spécialistes préconisent l’honnêteté. Face à une réponse mensongère, ils peuvent se mettre à penser qu’ils sont la raison de votre mal-être. Il ne faut pas hésiter à dire la vérité à son enfant avec des mots simples : “Nous sommes inquiets, car papi est malade”, “Le patron de maman lui crie beaucoup dessus et on a peur que maman perde son travail”. L’idée est de toujours se montrer rassurant et optimiste : “Les médecins feront tout pour aider papi et il n’y a aucun risque que tu tombes malade en lui faisant des bisous”, “Si maman perd son travail, elle en trouvera un autre, car elle sait faire beaucoup de choses”.

Une fois que vous lui avez donné la raison de votre mal-être ou de votre tristesse, n’en parlez pas tous les jours afin d’éviter de lui communiquer vos doutes ou angoisses. Restez attentif à ses émotions et continuez de partager des moments de jeux et de rires avec lui.