PSYCHO : Quels sont les sujets considérés comme tabous entre parents et enfants ?

Lorsqu’on fait référence à un tabou, il s’agit souvent de tabou pour nous. Les enfants, eux, sont plutôt à l’aise pour nous poser des questions auxquelles on ne sait parfois pas quoi répondre. Sexualité, difficulté scolaire, argent, complexes… Peut-on parler de tout avec ses enfants, quand et comment ? Plusieurs éléments de réponse.

Être parent, c’est considérer que certains sujets de conversation appartiennent aux adultes, et d’autres aux enfants. Si c’est en partie vrai, ils se posent tout autant de questions que nous, si ce n’est plus, et ont besoin de réponses pour se développer. Faire le choix d’ignorer ces discussions parfois malaisantes, qui peuvent à la fois parler de la sexualité, de l’enfant préféré, de la mort, de l’argent ou encore des complexes, peut générer distance et conflits entre parents et enfants. En tant qu’adultes, nous sommes à l’origine de ces tabous puisque nos petits, eux, n’en ont aucun. Bien qu’ils comprennent au fil du temps les sujets qu’ils peuvent aborder ou non, ils sont souvent sans langue de bois et posent toutes les questions qui leur passent par la tête. Et les plus brûlantes concernent fréquemment la sexualité !