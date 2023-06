PSYCHO - Sexualité : comment en parler avec vos enfants ?

Depuis 2001, le code de l’éducation prévoit qu’au moins trois séances d’information et d’éducation à la sexualité soient dispensées chaque année “dans les écoles, les collèges et les lycées”. Le but de ces cours est à la fois préventif et informatif. Les intervenants informent notamment les élèves de collèges et lycées des infections sexuellement transmissibles, tout en leur expliquant comment utiliser des préservatifs.

Les étudiants sont aussi informés sur les lieux et services d'accueil, d'aide et d'accompagnement de proximité. Cette démarche éducative vise à leur donner des informations objectives et des connaissances scientifiques, mais également à favoriser des comportements responsables individuels et collectifs.

À l'école primaire, les temps consacrés à l'éducation à la sexualité incombent au professeur des écoles. Il n’est donc pas dans l’obligation d’aborder ce sujet avec eux. Naturellement, cette éducation à la sexualité ne se substitue pas à la responsabilité des parents et des familles.