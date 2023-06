PSYCHO - Violences, agression sexuelle, terrorisme… comment parle-t-on de sujets sensibles à ses enfants ?

En tant que parent, vous êtes le premier modèle de votre enfant : s’il pouvait vous scanner pour vous ressembler, c’est ce qu’il ferait. Du moins, avant qu’il entre dans la phase de l’adolescence. Ce qui est certain, c’est que si vous êtes plutôt du genre à ne jamais exprimer vos émotions, votre enfant pourrait faire de même et tout intérioriser. Pour autant, il n’est pas dupe et voit lorsque quelque chose vous tracasse, vous stresse ou vous inquiète ; il risque donc simplement de se sentir rejeté, car il va comprendre que vous ne souhaitez pas parler de sujet sensible avec lui. Il risque donc de se braquer et de chercher l’information ailleurs, comme sur internet par exemple, selon son âge. Encore une fois, les spécialistes recommandent donc de jouer la carte de l’honnêteté : expliquez-lui, en douceur, et toujours avec des mots adaptés à son âge, ce que vous ressentez. Votre enfant va ainsi comprendre que la vie est rythmée par tout un tas d’émotions, tantôt heureuses, tantôt moins. Comme un rubik’s cube, plus il apprendra à les manipuler, mieux, il les gérera.