Écriture en miroir : pourquoi de plus en plus d'enfants inversent-ils les lettres ?

Il est plus en plus fréquent d'observer chez les jeunes enfants des phénomènes d'écriture en miroir. Également connue sous le nom d’écriture spéculaire, il s’agit en réalité d’une forme d'écriture où les mots s'écrivent dans l'ordre inverse du mode de lecture normal, avec une inversion graphique latérale des lettres. En d’autres termes, l’écriture en miroir est une écriture correcte, mais à l’envers. Un peu à la manière de Léonard de Vinci qui, pour tenir ses écrits à l'abri des regards indiscrets, avait l'habitude d'écrire de droite à gauche - un miroir était alors nécessaire pour lire ses manuscrits.

Selon le pédopsychiatre Stéphane Clerget, interrogé par LCI, "ce petit défaut touche surtout les enfants entre 4 et 5 ans" et il se révèle "de plus en plus fréquent", pour une raison simple : "De la même façon qu’on incite les enfants à la précocité, à l’autonomie, à la stimulation, on apprend aux enfants à écrire de plus en plus tôt et de fait, de plus en plus d’enfants sont exposés à cette écriture en miroir."