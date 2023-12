Puberté précoce : cinq façons d’accompagner son enfant

On parle de puberté précoce quand des signes de maturité sexuelle apparaissent avant neuf ans chez les garçons et avant huit ans chez les filles. L’âge moyen des premières menstruations est de 12 ans. Veillez à rester à l’écoute et bienveillant lors des échanges au sujet de la puberté et de la sexualité.

La puberté conduit progressivement les enfants vers l’adolescence. Si elle se déroule bien dans la plupart des cas, cette étape importante arrive parfois en avance dans la vie de nos petites filles et nos petits garçons. C’est ce que l’on appelle une puberté précoce. Pour la reconnaître, il est recommandé d’emmener son enfant chez le pédiatre ou l’endocrinologue. Afin d’accompagner au mieux son préadolescent dans cette période ô combien marquante, voici cinq conseils à suivre.

Parler de puberté avec son enfant avant les premiers signes

Lorsque les premiers poils commencent à pousser sur le corps, que les testicules prennent du volume chez les garçons et que les glandes mammaires gonflent chez les filles, c’est un véritable bouleversement. Autant pour les parents que pour les principaux concernés d’ailleurs. C’est la raison pour laquelle il est préférable de discuter de puberté avec son enfant avant l’arrivée des premiers signes. Vous pouvez notamment leur expliquer ce qu’ils pourront ressentir, mais aussi comment fonctionnent les hormones dans le corps humain, le rôle des seins ou encore des testicules lorsque l’on est adulte. Préparés aux changements physiques, ils aborderont mieux cette période importante.

Comment appréhender l’achat des premiers soutiens-gorges ?

Si la poitrine de votre petite fille commence à se développer, il est temps de l’accompagner acheter ses premiers soutiens gorges. Même si elle a de tout petits seins, elle pourra tester les matières et les formes avec lesquelles elle se sent à l’aise. Ce moment entre mère et fille doit être convivial, sans tabou ni pression.

Montrer à son garçon les différentes techniques pour se raser

La voix qui mue et le petit duvet qui pousse au niveau de la moustache, pas de doute, votre petit garçon devient grand ! Entre père et fils, vous pouvez faire une session "rasage" et ainsi expliquer à votre préadolescent comment retirer ses poils sans se couper. Vous pouvez aussi lui proposer de prendre le rasoir de son choix au magasin afin de lui donner le sentiment de ne pas seulement "subir" ses changements hormonaux.

Faire de la prévention au sujet de la sexualité

Qui dit puberté, dit hormones, dit questionnements sur sa sexualité et son orientation sexuelle. Là encore, il est fortement recommandé de discuter de ces sujets avec son enfant en amont, car beaucoup de changements interviennent dans sa vie. Il est important de parler de la notion de consentement, mais aussi de lui rappeler combien son corps est précieux, et qu’il faut le protéger !

Acheter des livres pour adolescents sur les sujets autour de la puberté

Si les discussions au sujet de la puberté et de la sexualité sont difficiles au sein de votre foyer, n’hésitez pas à leur acheter des livres, adaptés à leur âge, afin qu’ils obtiennent des réponses à leurs interrogations. Nous pensons notamment à La puberté et moi : L'essentiel pour la vivre sereinement, Le grand livre de la puberté, En mode ado t’inquiète je gère, Le livre qui te dit enfin tout sur les filles et les garçons ou encore Ados, amour et sexualité.