Pyrénées-Orientales : un QR code pour signaler les enseignants non remplacés

Pour dénoncer cette "situation scandaleuse", deux syndicats - le SNUIPP et la FCPE - ont lancé une opération dans les Pyrénées-Orientales. Ainsi, des affiches avec un QR code vont être placardées devant les écoles du département avec ce message : "Enseignant-e pas remplacé-e ? Scannez". Ce mécanisme renvoie vers un formulaire où les parents peuvent directement signaler le problème, rapporte France Bleu. À partir de là, un mail est envoyé à l'Inspection d'académie, au rectorat, au ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'aux parlementaires du département.

Ce système, déjà expérimenté dans l'Est et dans l'Hérault, permet d'offrir une alternative à des parents "qui n'ont pas forcément la solution pour lutter et exiger le remplacement des enseignants", expose à nos confrères Rémi Landry, le président de la FCPE 66. "L'idée n'est pas d'embêter le personnel administratif avec des montagnes de mails, mais plutôt de faire comprendre aux décideurs qu'il y a un vrai problème à l'école et qu'ils agissent plus vite pour faire bouger les choses", ajoute Jérôme Guy, l'un des co-secrétaires départementaux du syndicat SNUIPP.