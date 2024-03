Qu’est-ce que l’enfant intérieur et comment se reconnecter avec lui ?

Devenue au fil du temps un véritable outil de développement personnel, la notion d’enfant intérieur est fréquemment utilisée en thérapie. Présent en chacun de nous, l’enfant intérieur porte des blessures émotionnelles non pansées qui nous poursuivent tout au long de notre vie. Afin de retrouver un bon équilibre intérieur et mieux s’aimer, il est nécessaire de se reconnecter avec lui.

Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde. Plus d’un quart de la population en consomment. Dans ce contexte, des notions psychologiques gagnent en popularité à l’image de l’enfant intérieur. Même si elle ne résout pas tous les problèmes, cette métaphore psychique qui désigne la part infantile de l’adulte permet de trouver une réponse à son mal-être.

Spécialistes reconnus de l’enfant intérieur depuis les années 1990, les psychopraticiens Emmanuel et Marie-France Ballet de Coquereaumont, auteurs de "La thérapie de l’enfant intérieur – Une approche intégrative pour grandir en humanité" expliquent qu’un individu coupé de son enfant intérieur ressent beaucoup de sentiments toxiques comme la honte, l’impuissance ou la culpabilité.

Depuis quand est-ce que la notion d’enfant intérieur existe ?

Les prémices de l’enfant intérieur remontent à l’époque du psychiatre suisse Carl Gustav Jung lorsqu’il réalise ses travaux sur l’archétype de l’enfant divin au début du XXème siècle. Toutefois, la vraie notion émerge dans les années 1960 avec le Dr Charles Whitfield aux États-Unis, le psychanalyste Donald Winnicott en Angleterre et la psychologue Alice Miller en Suisse. Ces trois professionnels ont réussi à imposer ce concept dans la pratique psychothérapeutique.

À l’époque, la notion d’enfant intérieur adopte la forme la plus simple : elle désigne cette part de la personnalité qui pousse à adopter des comportements enfantins. Popularisée et développée par le psychologue américain Éric Berne, cette théorie conceptualise trois états du moi : le Parent qui établit les règles, l’Adulte qui pense et solutionne les problèmes, et l’Enfant qui ressent et réagit.

La définition de l’enfant intérieur en psychologie

La définition traditionnelle érige l’enfant intérieur comme une mémoire du petit être qui continue de sommeiller dans chaque adulte. Mis de côté, il s’agit bien souvent d’un enfant brimé, abandonné, malmené ou réduit au silence. Des experts, comme la psychologue Ariane Calvo, auteur de l’ouvrage "Se réconcilier avec son enfant intérieur" estimeny que l’enfant intérieur représente le vrai soi, c’est-à-dire la part de nous la plus sensible, la plus vulnérable, celle qui porte notre blessure et révèle notre authenticité.

Se reconnecter à son enfant intérieur pour apprendre à se connaître

Pour aller mieux, on ne doit plus laisser son enfant intérieur dans un coin, mais le prendre en considération. Certaines personnes considèrent l’exercice déroutant. Néanmoins, cette étape reste souvent incontournable pour prendre soin de soi.

Le psychanalyste, thérapeute et chercheur Moussa Nabati, auteur du best-seller "Guérir son enfant intérieur" et "Se reconstruire" propose de faire la paix avec son enfant intérieur afin de retrouver un équilibre psychologique.

Mais comment s’y prendre concrètement ? Accompagné d’un thérapeute ou seul, vous pouvez commencer par vous adresser à voix haute à votre enfant intérieur. Engagez la conversation comme avec une vraie personne en posant des questions très simples telles que "Comment vas-tu ?" L’objectif consiste à laisser venir les réponses sans intellectualiser afin d’écouter le message de l’enfant intérieur. Si cela paraît plus simple, on peut également lui écrire une lettre. Pour que votre enfant intérieur se sente écouté et comblé d’amour, il est essentiel de lui demander pardon pour tant de négligence et de lui rappeler combien vous l’aimez.