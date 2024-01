Quand devez-vous faire la première carte d'identité de votre enfant ?

En France, aucun texte ne vous oblige à détenir une carte d’identité. Pour autant, en cas de contrôles ou pour de nombreuses procédures administratives, il est recommandé d’en avoir une. Dans le cadre d’un voyage en Europe, une carte d’identité valide sera demandée à tous les passagers, même à un bébé.

Lorsque l’on est encore un jeune parent, on se pose légitimement tout un tas de questions. L’une d’entre elles concerne la carte d’identité d’un bébé. Est-elle imposée par la loi et utile ? Comme le précise le site service public “aucun texte ne vous oblige à avoir une carte d’identité”. Pour autant, elle s’avère indispensable dans certaines situations, en cas de contrôle par exemple. S’il est certain qu’un nouveau-né ne passera pas ses premiers examens de si tôt, ce document lui sera tout de même demandé dans le cadre d’un voyage. En effet, le livret de famille ne suffira pas, car il ne comporte pas de photographie.

La carte d’identité du bébé est obligatoire pour un voyage en avion en France ou en Europe

Le site d’Air France précise que "tout voyageur français mineur doit être en possession d’un document d’identité. Ce document d’identité doit obligatoirement être à son nom". Même règle requise pour les autres compagnies aériennes. Un bébé aura donc l’obligation d’avoir une carte d’identité valide, que l’enfant voyage avec un accompagnateur ou avec ses parents. Dans le cadre d’un voyage en dehors de l’Union européenne, les conditions sont les mêmes que pour les adultes : le nouveau-né devra être muni d’un passeport.

Comment faire une demande de carte d’identité pour un bébé et quels sont les délais ?

La procédure pour une première carte d’identité varie selon le lieu de la demande, que ce soit France ou à l’étranger, et selon l'âge du mineur. Dans l’Hexagone, il est possible de faire une pré-demande en ligne pour gagner du temps en mairie. Vous aurez à fournir le nom de famille de l’enfant, son nom d’usage s’il en a un, les prénoms, la taille, la date et lieu de naissance ainsi que son adresse. Des renseignements sur la situation maritale vous seront également demandés. Selon les réponses fournies, des documents spécifiques seront potentiellement à fournir. La photo d’identité doit être prise par un professionnel habilité ou dans une cabine utilisant un système agréé par le ministère de l'Intérieur. Elle doit dater de moins de six mois et être ressemblante. Une fois la carte d’identité du nourrisson prête en mairie, il faudra la réceptionner sous trois mois. Si l’enfant a moins de 12 ans, son représentant légal sera chargé de signer le talon de la photo d'identité en précisant son statut. La durée de validité d'une carte nationale d'identité d'un mineur est de 10 ans.