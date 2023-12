Quatre activités à faire à l’extérieur pour booster le système immunitaire des enfants

Le microbiote intestinal joue un rôle clé dans de nombreux aspects de la vie de l'enfant. Il est important de les laisser jouer dans la nature pour favoriser le développement de leurs défenses immunitaires. Céline Richonnet, auteure de "Bien nourrir votre enfant", recommande d’augmenter l’exposition des enfants aux microbes environnementaux.

Alors que l’on sermonne à longueur de journée aux enfants de se laver les mains après toute activité, Céline Richonnet, diététicienne et nutritionniste pédiatrique, contredit cette idée. Dans son livre Bien nourrir votre enfant pour un microbiote au top, elle explique que la nature (et ses microbes) favorise le développement des défenses immunitaires des enfants et leur microbiome. Si elle prône naturellement l’hygiène au retour des collectivités, des transports en commun et des lieux publics, la spécialiste atteste que la terre reste un lieu de vie riche pour les petites mains. Après avoir caressé un chien ou joué dans la terre, il ne serait donc pas nécessaire de passer les petites mimines sous l’eau. D’après les scientifiques, un échantillon de terre peut renfermer jusqu’à trois fois la diversité bactérienne de l’intestin. Voilà quatre idées d’activités à faire à l’extérieur !

Faire des moulages de terre mouillée

En plus de renforcer leur système immunitaire, les activités extérieures permettent de renforcer leur ouverture au monde, leur imagination et leur confiance en eux. Ils s’amusent avec les matières et deviennent aussi plus courageux. Vous pouvez notamment leur donner des moules à gâteaux ou bien des bouteilles en plastique pour qu’ils réalisent des moulages de terre mouillée. Vous verrez, qu’en prime, leur créativité pourrait vous surprendre !

Construire un barrage avec des cailloux dans la rivière

Après la terre, place à l’eau ! Les enfants apprécient de plonger leurs mains dans les petits ruisseaux et d’y découvrir tout ce qu’il s’y passe. À l’instar des castors, ils devraient s’amuser en construisant un mini barrage en cailloux. Cette activité les invite à être méthodique, mais aussi à se servir des éléments naturels pour parvenir à leurs fins.

Élever des gendarmes, vers de terre, fourmis

Avant que les appareils numériques ne prennent trop de place dans la vie des enfants, les jeunes d’hier se passionnaient pour les animaux ! Il est d’ailleurs toujours aussi fascinant d’observer leur fonctionnement, leur intelligence et leur esprit d’équipe. Dans un terrarium extérieur, vous pouvez proposer à votre enfant de les collectionner et de leur mettre des feuilles, cailloux et autres éléments naturels pour qu’ils s’y sentent bien. Si l’espace est restreint, veillez à les relâcher à la fin de la journée.

Organiser une course d’escargots

C’est une activité qui nécessite beaucoup de patience mais qui a le mérite d’occuper les enfants une bonne partie de la journée. Si vous avez des escargots ou bien des limaces près de chez vous, pourquoi ne pas organiser une course ? Chacun choisit son animal fétiche et le supporte. Placer des petits bouts de nourriture sur son chemin peut être une option envisageable pour qu’il avance un peu plus vite !