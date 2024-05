Quatre postures de yoga pour aider les enfants à gérer les émotions

Ces dernières années, le yoga des enfants a le vent en poupe. Cette pratique douce et ludique est particulièrement bénéfique pour nos petits chérubins en proie à des tourbillons émotionnels. Quelques postures simples à réaliser avec eux peuvent les aider à retrouver le calme, la joie ou la confiance.

Les enfants sont sans cesse stimulés. Entre l’école, les devoirs, les activités, les jeux... Rares sont les moments où ils peuvent se déposer et laisser explorer leurs émotions. Et des émotions, les enfants en ont beaucoup et elles peuvent passer de l’une à l’autre en un temps record et elles éclatent, parfois, avec une grande intensité. Pour nos petites têtes blondes, il n’est pas facile de comprendre ce qu’il se passe au niveau de leur système nerveux et de leur esprit. Il est important de les laisser explorer et c'est aux parents de les aider à nourrir leur intelligence émotionnelle. C’est en cela que le yoga pour enfants peut être très efficace. Grâce à quelques exercices, le yoga leur enseigne à mieux comprendre et surtout à réguler leurs émotions. C’est bénéfique pour eux, mais aussi pour les parents.

La posture du bébé heureux pour retrouver la joie

undefinedundefinedGetty Images

Pour aider les enfants à retrouver de la légèreté et relâcher la tension, rien de mieux que la posture "happy baby". Très facile à réaliser, elle est adaptée à tous les enfants qu’importe leur capacité. Non seulement, elle apporte un état de calme intérieur, mais elle est aussi très rigolote. L’enfant se couche sur le dos, il soulève ensuite ses genoux qu’il ramène vers la poitrine puis il attrape ses pieds en agrippant ses orteils… Comme les bébés. Demandez ensuite à votre enfant de se balancer de droite à gauche, ce qui devrait les amener à rire très rapidement. Et si votre petit part en éclat, encouragez-le !

La posture du guerrier pour faire disparaître la peur

undefinedundefinedGetty Images

Rien qu’à son nom, cette posture inspire la force et le courage. Et c’est exactement le but de cette posture. Avec cette position, l’enfant devient un véritable guerrier, il est fort et puissant. De quoi réveiller l’imagination des enfants. En plus de sa signification, c’est une posture amusante à réaliser et elle permet de travailler l’équilibre, d’acquérir de la confiance et de la détermination. L’enfant est debout, il ramène une première jambe en arrière en faisant un grand pas, et il plie le genou de l’autre jambe jusqu’à ce qu’il se retrouve au-dessus du talon. Le dos est droit. Doucement, l’enfant soulève les bras vers le ciel en répétant par exemple "Je suis fort et je suis concentré" pendant une trentaine de secondes. On se rappelle que l’on a deux jambes, il faudra donc répéter ces étapes avec l’autre côté. À vous de trouver le "mantra" le plus adapté pour aider votre enfant à trouver force et courage.

La posture du chat pour chasser la colère

undefinedundefinedGetty Images

Pour cette posture, on se place au sol à quatre pattes. Demandez à votre enfant d’inspirer et de creuser le dos en regardant au loin, à l’expiration, il arrondit le dos et rentre la tête. Pour faire sortir la colère, vous pouvez expliquer à votre enfant de sourire et d’imaginer qu’il est un chat très heureux comme dans les Aristochats, a contrario lorsqu’il creuse, il est un chat en colère et il peut même imiter le sifflement du matou. Répétez l’enchaînement de ces mouvements pendant plusieurs tours. Le nuage noir de colère devrait s’estomper très rapidement et laisser place à des grands éclats de rire. Cette posture va également permettre à l’enfant de libérer la colonne vertébrale et de soulager le dos.

La posture de relaxation pour retrouver le calme

undefinedundefinedGetty Images

Shavasana est une posture bien connue des yogis, mais c’est aussi une posture que l’on réalise dans beaucoup d’activités, à la fin d’une séance d’entraînement. Littéralement, elle se traduit par "posture du cadavre" pour illustrer le relâchement. C’est la posture de relaxation complète par excellence. Allongez votre enfant sur le dos et sur le sol, les bras et les jambes sont détendus et légèrement écartés, les yeux sont fermés. Pour faire comprendre la posture à votre petit yogi, n’hésitez pas à lui dire qu’il se transforme en étoile de mer et qu’il flotte sur les eaux tranquilles d’un océan. Vous pouvez lui raconter une mini-histoire pour l’aider à lâcher prise ou mettre de la musique douce et apaisante pour qu’il puisse se calmer. Cette posture est une mine d’or pour les enfants, car elle les aide à se reconnecter avec la respiration, elle les détend et elle leur permet de faire redescendre le niveau de stress.