Que dois-je faire des nombreux dessins de mes enfants ? Nos astuces

Il ne sera donc pas nécessaire de jeter ses œuvres derrière son dos. On évite aussi d'en garnir le mur des toilettes en lui disant qu'on les met là parce qu'on ne sait pas quoi en faire. "Ce serait en effet nier le travail de l'enfant et il faut éviter cela", prévient Jean-Luc Aubert, qui conseille de bien choisir l'endroit où on souhaite les afficher : "C'est le premier geste dont l'enfant est acteur. La plupart du temps, il est passif, car on agit tout le temps à sa place, et là, à travers le dessin, il produit quelque chose qui vient de lui. Symboliquement, c'est donc très important. Il montre qu'il est capable de faire quelque chose. Du coup, il est nécessaire que les parents mettent ce travail en valeur".

Première étape, on choisit et on sélectionne avec lui, devant lui, les dessins à garder et ceux qui pourront, par exemple, servir de brouillon. "Ce sera une bonne occasion de discuter et d’échanger autour des œuvres qu’il a réalisées durant l'année. Demandez-lui lesquelles il a envie de conserver et pourquoi, mais aussi ce qu'il a voulu exprimer, sans toutefois chercher à tout prix une interprétation que seul un spécialiste peut faire", insiste notre psychologue.