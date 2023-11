Quels sont les bons gestes à adopter en cas d’étouffement chez l’enfant ?

À partir d’un an, le corps d’un enfant est plus robuste et n’a plus besoin d’être placé sur l’avant-bras. Comme ce que l’on ferait sur un adulte qui s’étouffe, effectuez des fortes poussées avec le poing, du dessus du nombril jusqu’au thorax. Ne vous arrêtez pas jusqu’à ce que votre enfant éjecte le corps étranger, tousse, pleure ou respire. Même s’il va mieux, il est recommandé d’appeler le 15 pour recueillir un conseil médical et vérifier l’état de santé de son enfant. Qu’il soit bébé ou plus grand, rassurez-le avec des câlins et des bisous, car il est sûrement éprouvé par ce qu’il vient de vivre.