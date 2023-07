Quels sont les instruments de musique qui éveillent le plus votre enfant ?

Avant que votre enfant ne vous joue du Mozart sur un véritable piano, il peut d’ores et déjà s’entraîner sur un petit clavier électronique. Pour les enfants, c’est un instrument très complet qui leur permet d’apprendre les bases de la musique (mélodie, harmonie, rythme et dynamique). Il n’est pas nécessaire d’être expert en la matière pour produire un son : le simple fait d’appuyer sur une touche crée un bruit, et pour les enfants, c’est déjà très satisfaisant. En grandissant, ils pourront se servir des modes d’auto-accompagnement intégrés dans les claviers électroniques, pour perfectionner leur art !