Qui sont les "Dinks", ces jeunes couples qui ne veulent pas d'enfants et qui l'assument pleinement

Loin d’être révolutionnaire, le refus d’avoir des enfants a toujours existé chez les couples. À l’heure des réseaux sociaux, ce choix est revendiqué comme une soif de liberté et le moyen de réaliser des économies. En levant un tabou, les "Dinks" font les frais de certains internautes qui les qualifient d’égoïstes.

En 2023, 678 000 bébés sont nés en France. Comme l’explique l’INSEE, la France connaît une baisse de la natalité puisque cela représente environ 7 % de moins qu’en 2022. François de Singly, sociologue et professeur émérite à l’Université Paris-Cité et auteur de Sociologie des familles contemporaines, refuse de blâmer les couples qui ne veulent pas de descendance. "On ne sait pas si c’est parce que le nombre de couples sans enfants a augmenté", prévient-il. Toujours est-il que les "Dinks" ne font pas l’unanimité sur Internet.

D’où vient le terme Dink ?

Assimilé à tort comme un néologisme, le terme "Dink" est en réalité l’acronyme de "Double Income No Kids" ("double salaire, sans enfants" en français). Il désigne ces jeunes couples heureux sans progéniture et qui n’ont aucune intention d’en avoir. Ces adultes qui ne veulent pas enfanter assurent sur les réseaux sociaux que leur vie s’avère très agréable. Absence de réveils nocturnes, possibilité de faire des grasses matinées, liberté de voyager à volonté… autant d’avantages refusés aux parents d’enfants en bas âge.

L’argument économique reste privilégié par les Dinks. Selon CBS News, élever un enfant jusqu’à sa majorité coûte environ 217 000 euros. Ces couples s’épargnent ainsi des dépenses importantes. Néanmoins, l’argent ne se révèle pas le seul sujet qui préoccupe les Dinks. En plus des considérations financières, certains d’entre eux craignent pour l’avenir du monde, notamment en raison du réchauffement climatique.

Un nouveau mode de vie pour faire des économies

Considéré comme une tendance émergente, ce phénomène n’a pourtant rien de nouveau. Apparu pour la première fois dans les années 80, le terme désignait une nouvelle façon de vivre, axée sur la liberté et le confort financier. En 1987, le Los Angeles Time affirmait d'ailleurs que les couples à double revenu et sans enfant s’en sortaient mieux financièrement. En raison du coût de la vie, les classes américaines moyennes envisageaient ce mode de vie comme une alternative au pavillon familial traditionnel.

Les couples sans enfants, critiqués sur les réseaux sociaux

Le hashtag #dink a été consulté 340 millions de fois sur TikTok, rapporte l’hebdomadaire français Courrier international. Autant dire que le sujet intéresse le grand public. Bien conscients d’attiser la curiosité, les Dinks parlent ouvertement de leur choix sur les réseaux sociaux. Et cela n’est pas au goût de tout le monde.

Accusés de mener une vie frivole ou égoïste, on reproche bien souvent aux Dinks de passer à côté des plus grandes joies de la vie au nom de l’argent. Leur plus célèbre détracteur s’appelle Elon Musk. Le milliardaire américain, père de onze enfants, a accusé le 5 décembre 2023 sur son réseau social X les Dinks de "faire preuve d’une terrible morale".