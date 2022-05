Y aura-t-il un manque de professeurs de maths à la rentrée prochaine ?

Mais que se passe-t-il avec les mathématiques ? Mercredi 10 mai, Jean-Michel Blanquer a annoncé le retour probable de la discipline pour les élèves de Première, pour qui, s'ils n'étaient pas en filière scientifique, n'était plus obligatoire depuis la réforme de 2019.

Pour rééquilibrer l'équation, et surtout le niveau des Français en géométrie et en algèbre, le ministère de l'Éducation nationale a donc décidé d'imposer une heure et demie supplémentaire de mathématiques dès la rentrée prochaine, s'ajoutant aux deux heures d'enseignement scientifique du tronc commun. "Le système s'organise pour la rentrée prochaine, avec au total 3h30 de sciences et mathématiques pour ceux qui ne font pas un enseignement scientifique", a plaidé Jean-Michel Blanquer sur RTL. Une décision qui a provoqué l'inquiétude des syndicats.