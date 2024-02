Réforme des classes prépas à Paris : son projet retoqué par Amélie Oudéa-Castéra, le recteur d'académie démissionne

Christophe Kerrero a annoncé vendredi quitter ses fonctions dans une lettre aux personnels de l'académie. Le recteur de Paris portait un projet de réforme des classes préparatoires dans la capitale. La ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a "pris acte" de son départ, saluant "son engagement en faveur de la mixité sociale".

Il ne sera pas parvenu à refondre les classes préparatoires parisiennes. Décision rarissime pour une personne occupant cette fonction, le recteur de Paris Christophe Kerrero a annoncé vendredi quitter ses fonctions, dans une lettre adressée aux personnels de l'académie. Ce départ de l'un des plus hauts cadres de l'Éducation nationale, en place depuis juillet 2020, fait suite à la suspension par le gouvernement, quelques jours plus tôt, d'un projet visant à fermer plusieurs classes préparatoires à la rentrée 2024 et en ouvrir trois autres à vocation "plus sociale".

"Je quitte aujourd'hui mes fonctions de recteur de l'académie de Paris, quand notre école est en proie au doute et que la situation exige pourtant une mobilisation de chacun de ses acteurs", écrit l'intéressé dans son courrier.

"M. Kerrero ne pouvait pas continuer à porter la carte scolaire après que la ministre Oudéa-Castéra l'a désavoué sans l'en prévenir dans une instance qui est le Conseil supérieur de l'éducation", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

"Soutenir plus fortement le projet social"

Du côté du ministère de l'Éducation nationale, on dit "prendre acte de sa décision et remercier Christophe Kerrero pour son action et son engagement reconnus en faveur de l’Éducation nationale". "Toutes les mesures de soutien des élèves en termes de promotion et de mixité sociale prises par le recteur de Paris sont soutenues et financées. Elles seront toutes réalisées", a ajouté l'entourage d'Amélie Oudéa-Castéra. "Le rectorat de Paris avait envisagé trois fermetures de classes pour financer ces initiatives. La ministre assume son choix de lancer un moratoire sur ces fermetures, et de soutenir ainsi plus fortement encore le projet social du rectorat et l’offre existante", a-t-il encore indiqué.

Amélie Oudéa-Castéra a "pris acte" de la démission du recteur, vendredi, saluant précisément "son engagement en faveur de la mixité sociale".

Le rectorat avait envisagé de fermer trois classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) : une prépa aux écoles de commerce (prépa ECG) au lycée Jacques Decour, dans le 9e arrondissement, une classe de première année littéraire (hypokâgne) au lycée Lamartine (9e) et une de deuxième année littéraire (khâgne) au lycée Chaptal (8e). En échange, il était prévu de mettre en place trois autres classes à vocation "plus sociale" dont l'une au lycée Henri-IV, pour des futurs professeurs des écoles, et deux pour des lycéens professionnels.