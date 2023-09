Lycée professionnel : les élèves toucheront dès la rentrée 50 à 100 euros par semaine pendant leurs stages

Un coup de pouce pour les élèves en lycée professionnel. Dès la rentrée, ces 620.000 lycéens pourront bénéficier d'une petite rémunération durant les stages effectués en entreprise, alors qu'ils ne touchaient jusqu'alors aucune indemnité. Une nouvelle réforme, annoncée en mai par le gouvernement dans l'espoir d'encourager les jeunes à rejoindre ces filières, entre en effet en vigueur dès lundi 4 septembre.

Cette rémunération, prise en charge par l'État, sera progressive, en fonction du niveau d'études du stagiaire. Elle s'élèvera à 50 euros par semaine en classe de seconde, 75 euros en première et 100 euros en terminale. Un élève en bac pro cumulera ainsi 2100 euros d'indemnisation pour l'ensemble de son cursus. Ce montant sera transmis au jeune "directement via l’établissement, mais pas via l’entreprise", avait précisé un conseiller de l'exécutif auprès de LCI en mai dernier.