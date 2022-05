Rentrée 2022-2023 : "Il y aura suffisamment de professeurs de maths" rassure Jean-Michel Blanquer

La situation inquiète d’autant plus, que Jean-Michel Blanquer avait annoncé mercredi un renforcement du tronc commun qui rajouterait 1h30 de maths à tous les élèves de Première et de Terminale dès la rentrée prochaine. Imposer cet aménagement, signifie qu’il va falloir assurer les heures de cours en plus, et donc embaucher davantage de professeurs. Le ministre de l’Éducation nationale a essayé de calmer les rumeurs et les inquiétudes : "S’agissant des professeurs de mathématiques, nous avons le vivier nécessaire pour assurer l’heure et demie qui aura lieu à partir de la rentrée prochaine" a-t-il expliqué. Le déficit de recrutement ne l’inquiète pas tant que ça, car, d’après lui cette pénurie existe depuis des années, "traditionnellement, en France ou dans les autres pays, c'est en maths et en sciences que l'on a le plus de difficulté" à recruter.