Rentrée scolaire : 12 milliards d'euros d'argent public versés chaque année pour l'enseignement privé ?

Pourquoi une telle différence ? Parce que l'élu du Val-d'Oise prend à la fois en compte les fonds versé par l'État, et ceux qui proviennent des collectivités territoriales. Il faut consulter l'édition 2022 de "Repères et références statistiques" pour disposer du détail des données. Cette publication annuelle, réalisée par les services statistiques ministériels chargés de l’Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous fournit des chiffres relatifs aux sommes versées pour l'enseignement privé sous contrat.

Les derniers éléments à notre disposition sont ceux pour l'année 2020. On apprend ainsi que cette année-là, l'Éducation nationale a versé 7,7 milliards d'euros. Les autres ministères ont quant à eux apporté une contribution à hauteur d'un milliard d'euros. Soit 8,7 milliards de fonds publics de la part de l'État. Il convient d'y ajouter les 2,7 milliards des collectivités territoriales, ainsi que les 665 millions d'euros des "autres administrations publiques". Une fois ces sommes additionnées, nous obtenons un total de 12,2 milliards d'euros. Une somme conforme au montant avancé par l'élu LFI.