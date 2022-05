Rentrée scolaire 2022/2023 : les chefs d’établissements redoutent un manque d’enseignants

Pour Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du principal syndicat des chefs d'établissement (SNPDEN), "Les explications sont multiples. Forcément, quand on a aujourd'hui une image dégradée du métier d'enseignant du fait du discours ambiant, ça ne fait rêver personne". Il dénonce "le niveau de recrutement à Bac+5", qui n’est pas forcément en adéquation avec "le niveau de rémunération en début de carrière". "Pour les scientifiques, quitte à choisir entre un métier d'ingénieur où on peut gagner facilement 3.000 euros et un métier de prof où on nous cantonnera toujours à 2.000 euros, le choix se fait assez facilement", résume Flavie, 23 ans, qui a réussi le Capes de Lettres modernes l'an dernier.