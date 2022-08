Rentrée scolaire : une pénurie d'enseignants qui inquiète

"Nous avons un problème de recrutement des professeurs", avait déjà reconnu en juillet Pap Ndiaye. "C'est un problème ancien, mais qui s'est aggravé ces dernières années". Pour tenter d'éviter que des classes se retrouvent sans enseignant en capacité de prendre en charge les élèves en septembre, des cellules ont été mises en place cette semaine dans chaque académie pour "régler les difficultés là où elles se posent" et préparer au mieux la rentrée des 12,2 millions d'élèves français.

Il faut dire que toutes les régions ne sont pas confrontées à ces difficultés. Dans le premier degré, qui regroupe les écoles maternelles et élémentaires, les académies franciliennes et particulièrement celles de Créteil et Versailles sont particulièrement touchées par le manque de professeurs. À peine plus de 900 candidats ont été recrutés sur 1665 postes ouverts à Créteil, et pas plus à Versailles, pour 1600 postes ouverts.