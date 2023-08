Bac, harcèlement, maths en première... Quelles nouveautés en cette rentrée scolaire 2023 ?

La rentrée approche à grands pas et il ne reste déjà plus qu'une semaine avant le retour en classe des écoliers, collégiens et lycéens ! Les familles s'activent en ces derniers jours de vacances pour préparer les fournitures scolaires, tandis que le nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, multiplie de son côté les annonces avant la date du 4 septembre, jour où les élèves se presseront de nouveau dans les classes.