Rentrée scolaire : 4 conseils de routine à suivre après l’école

Le rituel du soir permet à l’enfant de se sentir rassuré par un cadre précédemment établi. Lorsqu’il devient de plus en plus autonome avec les bonnes habitudes à suivre, félicitez-le et encouragez-le à continuer ainsi. Il est important de respecter le plus possible les règles que vous avez fixées ensemble afin de ne pas le perturber. Par exemple, si vous avez pour habitude de prendre le bain ou la douche à 18 heures pour ensuite manger une heure plus tard, essayez de rester le plus fidèle possible à ces horaires. Après le repas, vous pouvez commencer à préparer sa chambre et passer un peu de temps ensemble avant d’aller lire une histoire à votre bout de chou.