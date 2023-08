5 conseils pour préparer son enfant à faire sa première rentrée scolaire

Si votre enfant sait déjà qu’il quittera la maison ou la crèche au mois de septembre, il se pose forcément mille et une questions. Pour cette première rentrée scolaire, votre bout de chou a besoin d’être mis en confiance et d’avoir des informations pratiques : qui va l’emmener à l’école, qui va venir le chercher, que va-t-il faire, pourquoi est-ce important ? Veillez à employer des mots positifs et valorisants pour cette première expérience “en tant que grand”. Afin de l’aider à se projeter davantage, vous pouvez lui raconter vos propres souvenirs heureux à l’école ou bien lui acheter des livres sur le sujet comme "T’choupi va à l’école comme un grand" ou bien "Je découvre l’école avec petit ours brun".