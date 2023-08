Rentrée scolaire : ces sites vont grandement vous aider pour étiqueter les affaires de vos enfants

Lorsque l’on cherche un site pour marquer les objets de ses enfants, on veut trouver à la fois de la qualité, un nombre raisonnable d’autocollants, et si possible des motifs originaux. C’est tout ce que propose Ludilabel avec son pack Maternelle, accessible au prix de 29,99 €. Pour ce tarif, vous recevez 164 étiquettes personnalisées avec le prénom et le nom de votre enfant sur le thème de votre choix. Hello Kitty, Pat’Patrouille, Les As de la jungle, Petit ours brun… Il est possible de personnaliser les autocollants avec son univers préféré. Recouvertes d’une fine couche protectrice, les étiquettes possèdent une haute résistance au four micro-onde, au congélateur, au réfrigérateur ainsi qu’au lave-vaisselle.