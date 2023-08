Rentrée scolaire : comment aider son enfant à gérer son anxiété liée à la rentrée ?

Chaque enfant manifeste son stress à sa manière. Il peut se montrer plus agité que d’habitude, plus colérique, ou au contraire se murer dans le silence et se refermer sur lui-même. L’essentiel est d’identifier la source de ses angoisses. A-t-il peur de ne pas se faire de copains ? D’avoir de mauvaises notes ? De ne pas s’entendre avec les professeurs ? Que ce soit la peur de l’inconnu, une crainte liée à la performance ou bien liée au regard des autres, il est important d’en parler avec lui afin de comprendre pourquoi il se sent ainsi. Une fois le problème identifié, montrez-vous rassurant et aimant. Surtout, veillez à ne pas minimiser ses appréhensions, car s’il ne se sent pas pris au sérieux, le sentiment d’angoisse de votre enfant risque de se renforcer, tandis que lui, ne prendra plus la peine de se livrer à vous.