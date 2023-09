Rentrée scolaire : comment choisir l’activité extrascolaire qui correspond à son enfant ?

Lorsque l’on décide d’inscrire son enfant à une activité extrascolaire, les premières questions à se poser sont celles-ci : qu’aime-t-il faire ? Pour quels motifs veut-il pratiquer telle ou telle discipline ? Est-ce bien la volonté de mon enfant et non la mienne ? Et enfin, est-ce que le cours choisi colle avec sa personnalité ? Il est très important de s’assurer que la discipline intéresse véritablement votre enfant, au risque qu’il se lasse et ne veuille plus la pratiquer au fil des futures semaines. Comme les plus grands, il arrive qu’il ait des envies temporaires, inspirées par les copains ou les dessins animés, et elles peuvent disparaître aussi vite qu’elles sont arrivées ! C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de le faire tester plusieurs activités avant de choisir celle qu’il suivra au cours de l’année.