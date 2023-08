Rentrée scolaire : les conseils imparables pour réussir la première rentrée de votre enfant

Malgré toutes ces précieuses méthodes qui ont fait leurs preuves, les larmes sont parfois inévitables ! Si votre bout de chou se met à pleurer, ne vous éternisez pas pour autant devant l’école. Faites-lui de gros câlins et de gros bisous et rappelez-lui que la maîtresse sera là pour lui. Dites-lui que d’autres élèves vivent la même chose que lui en ce moment et qu’ils seront ravis de raconter tout ce qu’ils ont fait à leurs parents à la fin de la journée. Tout va bien se passer, et vous aussi, il faut que vous en soyez convaincu !