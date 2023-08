Maths, allemand... Ces matières qui manquent cruellement de profs

Parmi celles traditionnellement déficitaires, on retrouve les mathématiques (76 % de postes pourvus contre 54% en 2022) et l'allemand (42% de postes pourvus contre 28% en 2022), tandis que ça se dégrade pour les lettres classiques avec 30,6% de postes non pourvus contre 41% en 2022. Depuis 2022, les professeurs se font aussi plus rares en anglais, mais le rendement s'améliore significativement cette année, avec 98% de postes pourvus contre 86,4% l’an dernier.

On trouve également la physique-chimie avec 75% de postes pourvus contre 49% l’an dernier, l'éducation musicale avec 57,6% de postes pourvus contre 29% en 2022 et dans une moindre mesure les lettres modernes avec 80,3% de postes pourvus contre 79% en 2022. Mais la crise de recrutement s’étend aussi à de nouvelles matières. Une pénurie de professeurs d’espagnol est singulièrement à signaler pour la rentrée 2023.

Les autres disciplines pourvoient tous leurs postes. On peut ainsi citer l'histoire-géographie, la philosophie, les sciences de la vie et de la terre, les arts plastiques, les sciences économiques et sociales et la NSI (Numérique et Sciences de l'informatique). Pour l’éducation physique et sportive, le CAPEPS (certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive) devrait pourvoir l’ensemble des postes également, souligne le ministère.