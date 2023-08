Rentrée scolaire : quelle routine mettre en place au réveil des enfants

Après avoir enfilé ses vêtements et pris le petit déjeuner, ne reste plus que la cruciale étape du brossage de dents ! Au lieu de lui dire ce qu’il a oublié ou mal fait, il est recommandé de lui demander s’il a bien nettoyé son visage, coiffé ses cheveux et brossé ses dents. Ensuite, plus qu’à enfiler les chaussures, que nous vous recommandons de placer toujours au même endroit, pour commencer une nouvelle journée palpitante !