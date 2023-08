Rentrée scolaire : quelles sont les académies qui manquent de professeurs ?

Mais quatre académies souffrent encore de pénuries avec moins de professeurs recrutés que de postes ouverts lors des concours, en juillet dernier. Il s’agit des académies de Créteil, de Versailles, de Guyane et de Mayotte, qui comptent respectivement 1100 admis sur 1655 postes, 1130 admis sur 1590 postes, 95 admis sur 255 postes et 135 admis sur 185 postes. Au total, "ce sont 1534 recrutements (tous concours confondus), qui n’ont pu être effectués dans les trois académies les plus en tension : Créteil, Versailles et La Guyane", a ainsi déploré le Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC (SNUIpp).