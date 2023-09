Santé mentale : quelles sont les mesures du gouvernement à destination des écoles ?

Le gouvernement entend aussi instaurer une "formation à la santé mentale pour le personnel de la vie scolaire, les conseillers principaux d’éducation (CPE), non pas pour soigner, mais pour détecter les états de fragilité et de difficultés des élèves". Pour le ministère, il est nécessaire de "former a minima deux adultes par établissement au secourisme en santé mentale, dont les CPE, durant l’année scolaire 2023-2024" afin de permettre la prise en charge des adolescents et des plus jeunes.

Reste à voir comment ces propositions, formulées sous la gouvernance de Pap Ndiaye, seront appliquées par Gabriel Attal, son successeur à la Rue de Grenelle.